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  4. Siirt'te tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Siirt'te tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Siirt'te tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilere yönelik operasyonda 3 milyon 750 bin liralık alacağın kaydedildiği dokümanlar ele geçirildi, yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli iki kişiyi takibe aldı.

Adresleri tespit edilen iki zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramada 3 milyon 750 bin liralık alacağın kaydedildiği defterler, ajanda, senet karnesi, 9 kişiye ait 12 senet ve 5 muhtelif not kağıdı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Siirt Tefecilik

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