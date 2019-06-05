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Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Kurt Kapanı Operasyonu"nda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği tespit edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

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Eruh patlayıcı düzeneği Siirt terör operasyonu

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