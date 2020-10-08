Siirt’te terör operasyonu: 11 gözaltı

Siirt’te PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “PKK/KCK terör örgütüne“ yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Emniyet müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına milis, işbirlikçi faliyetlerde bulunmak suçundan 12 şahsa yönelik 06 ekim 2020 salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bir şahıs firar durumunda olup, yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet 70 milimetre çaplı fişek ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

