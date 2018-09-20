HABER

Siirt'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağarada çeşitli malzemeler ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2 mağaradaki aramalarda çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile güvenlik korucularının terör örgütüne yönelik operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyon bölgesinde bulunan askeri birlikler tarafından yapılan mağara aramalarında 32 tüp, 20 kilogram gübre, akü, sırt çantası, 27 jelikan bidon, çeşitli ebatlarda renkli 15 naylon, soba, 140 metre parçalar halinde kablo, 60 metre 6 parça halinde tel, branda, drone cihazına ait olduğu değerlendirilen pervane ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."

Açıklamada, malzemelerin cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği bildirildi.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyorSerdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor
Kas hastası Anıl’ın umudu kök hücre nakliKas hastası Anıl’ın umudu kök hücre nakli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pervari Siirt terör operasyonu Yazlıca Dağı

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Diğer Haberler
Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.