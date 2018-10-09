Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarına ait çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Meydandere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası bölgede arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Erenler mezrası bölgesinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin cesedi bulundu.
Teröristlerle 2 piyade tüfeği, 18 şarjör, 4 el bombası, 20 gram esrar, 2 sırt çantası, dürbün, radyo, yarım kilogram tütün, sigara tabakası ve 5 fotoğraf ele geçirildi.
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