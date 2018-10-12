Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle S.E'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyet ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

