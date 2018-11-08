Siirt'te terör operasyonu

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen 2 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, bu silahlara ait mermi ve mühimmatlar ile uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat üzerine şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 2 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında pıetro beretta marka tabanca, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet fünye, 1 adet sarı renkli 20 cm saniyeli fitil, 2 gr. kubar esrar maddesi, 5 gr. kenevir bitkisi tohumu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 1 adet bilezik (tarihi eser olarak değerlendirilmektedir) ele giçirildi. Yakalanan silah ve mühimmat ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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