Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, mühimmat, uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

