Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, mühimmat, uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...
Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu
Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri
Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum