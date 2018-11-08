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Siirt'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, mühimmat, uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon Siirt terör

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