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Siirt’te terör operasyonu: 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt’te terör operasyonu: 16 gözaltı

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok sayıda malzeme ele geçirildi" denildi.
Operasyonda adreslerinde bulunmayan zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü ve gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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