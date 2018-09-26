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Siirt'te terör operasyonu: Mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

  SİİRT'in Kurtalan ve Pervari ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonlarında, 2 şüpheli gözaltına alınırken, Herekol Dağı bölgesinde ise yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te terör operasyonu: Mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ve Pervari ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonlarında, 2 şüpheli gözaltına alınırken, Herekol Dağı bölgesinde ise yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yürütülen faaliyetler kapsamında, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yürüttüğü değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
Açıklamada, Çakırsöğüt 3’ncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca dün Pervari İlçesinde bulunan Herekol Dağı bölgesinde başlatılan ve devam eden operasyonlar çerçevesinde bölgede arama faaliyeti icra edildiği belirtilerek, "Bölgede yapılan aramalar sonucu, 1 mağara ve 6 ayrı noktada, 6 adet büyük tüp, 500 kilogram gübre, 3 metre kablo, 125 metre jiletli tel, 13 adet Bixsi Makinalı tüfek mühimmatı, not defterleri, terörist kıyafetleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.

Siirt'te terör operasyonu: Mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltındaSiirt'te terör operasyonu: Mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltındaSiirt'te terör operasyonu: Mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

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