Siirt'te terör operasyonunda 22 mağara imha edildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda tespit edilen 22 mağara, imha edildi. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 18-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı değerlendirilen 22 mağara ve barınma alanının tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilerek şunlar kaydedildi:
"Söz konusu mağara ve barınma alanlarında yapılan aramada, 1 adet dragunav keskin nişancı tüfeği mekanizması, 1 adet AK 47 kundağı, 2 adet AK 47 dipçiği, 5 litre mazot, 1 adet mayon, 15 adet ev tipi büyük tüp, 1 adet şemsiye, 3 adet panço, 1 adet bas konuş telsiz mikrofonu, 1 adet el bombası mandalı, 17 adet pil, 1 adet çadır, 2 adet plastik kelepçe, 2 adet akü, 1 adet balyoz ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."
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