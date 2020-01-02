HABER
  4. Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye'deyken terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Cami inşaatında duvar çöktüCami inşaatında duvar çöktü
2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon Siirt terör örgütü pkk

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü! Gamze’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Jandarma, polise ait drone'u düşürdü

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.