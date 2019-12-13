HABER

Siirt’te terör örgütü PKK’ya ait 9 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Siirt’in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve barınak imha edildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesi jandarma sorumluluk alanında ‘Kıran Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019-123 Operasyonu’ icra edildiği belirtildi.

Siirt’in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve barınak imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesi jandarma sorumluluk alanında ‘Kıran Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019-123 Operasyonu’ icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ’’İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında arazi arama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 adet sığınak ve barınak tespit edilmiş, teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlar koordineli bir şekilde kararlılıkla devam etmektedir’’ denildi.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Yaralı güvercinin belediyeye sığındığı anlar kameradaYaralı güvercinin belediyeye sığındığı anlar kamerada
'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?’'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.