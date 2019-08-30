HABER

Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirdi.

Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler arasında 3 turuncu, 2 gri, 1 mavi kategoride aranan terörist bulunuyor.
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Siirt’te terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri son bir haftada PKK’ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı onlarca sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi. Jandarma terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor.
JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Hong Kong eylemcilerinin lideri gözaltındaHong Kong eylemcilerinin lideri gözaltında
Annesini aldatan babasına tuzak kurup öldürten zanlı tutuklandıAnnesini aldatan babasına tuzak kurup öldürten zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.