HABER

Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

Pervari ilçesinin Yazlıca Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan mağarada 200 CD ile çeşitli malzemeler ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan bir mağarada yaklaşık 200 CD ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildiği bildirilen açıklamada, aramalarda kullanılamaz hale gelmiş yaşam malzemesi, yaklaşık 200 CD, not defteri, boş kalaşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, CD'ler ile not defteri ve şarjörün incelenmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Köpek, plaj şemsiyesi altında uyuduKöpek, plaj şemsiyesi altında uyudu
İdlib'de gözlem noktalarına beton blok sevkiyatıİdlib'de gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Herekol operasyon Siirt terör

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.