Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan bir mağarada yaklaşık 200 CD ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildiği bildirilen açıklamada, aramalarda kullanılamaz hale gelmiş yaşam malzemesi, yaklaşık 200 CD, not defteri, boş kalaşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, CD'ler ile not defteri ve şarjörün incelenmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi.
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