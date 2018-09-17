Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında, 2 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar ve Bilgili köyleri ile Tatlıpınar, Eşik ve Çayırlı mahalleleri ile sınırlı olmak üzere saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.
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