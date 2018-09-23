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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 22:44 | Son Güncelleme

Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon sırasında bölgede vatandaşların can ve mal güvenliği dolayısıyla Baykan ilçesine bağlı Çukurca, Meşelik, Ardıçdalı ve Çamtaş köyleri ile buralara bağlı Oğlaklı, Bahçeli, Korucu ve Aydınlar mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
baykan Siirt sokağa çıkma yasağı

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