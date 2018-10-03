Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

SİİRT (AA) - Siirt merkez ve Tillo ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 5 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
Operasyon sırasında bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği dolayısıyla merkez Koçlu, Bayraktepe ve Ekmekçiler köyleri ile Tillo ilçesine bağlı Çınarlısu ve Taşbalta köyleri ve buralara bağlı Alkumru, Elmacık, Erenler mahalleleri ile Akyayla köyünün Kargacık Mahallesi'nde saat 17.00'den ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı bildirildi.
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