Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

SİİRT (AA) - Siirt ve Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

İl Jandarma ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla "Altaylar" ve "Çetinler" komando taburu ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) unsurları ile güvenlik korucularının katıldığı operasyona havadan helikopterle destek veriliyor.

Öte yandan, güvenlik güçlerince Siirt-Şırnak kara yolunun Sağırsu mevkisinde araçlar kontrol ediliyor.

