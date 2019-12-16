HABER

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:03 | Son Güncelleme

Baykan ve Şirvan ilçelerinde başlatılacak operasyon nedeniyle 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon nedeniyle 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ile Baykan ve Şirvan ilçe jandarma komutanlıkları tarafından PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı Ormanbağı, Kömürlü, Bayındır, Gözlüce, Ormanlı, Kasımlı ve Yarımca köyleri ile Sarıyurt, Topraklı, Toptepe, Kanihiyar, Bölüncek, Yaygın ve Çöğürlü mezralarında saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı belirtildi.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
İran: İsrail rejimini tanımıyoruzİran: İsrail rejimini tanımıyoruz
'Engelli çocuğa şiddet' iddianamesi mahkemeye sunuldu'Engelli çocuğa şiddet' iddianamesi mahkemeye sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt sokağa çıkma yasağı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

Faciadan dönüldü!

İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.