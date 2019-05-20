Siirt'te terör örgütüne tepki yürüyüşü

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak için terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü yapıldı.

Siirt Üniversitesi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK" ve "Her şey vatan için" sloganları atarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Siirt Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Siper, terör örgütünün amacına asla ulaşamayacağını söyledi.

PKK terör örgütünü kökünün kazınacağını, bu uğurda şehadete ulaşanların asla unutulmayacağını vurgulayan Siper, ''Her yerde yastığa başınızı koyduğunuzda huzur içinde uyuyabiliyorsak bunu bizim için şehadete and içmiş şehitlerimize borçluyuz. Cennette bizi izleyen aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Aziz şehitleri ve gazileri şükranla anıyoruz. Vatan aşkıyla yetişen Türk gençliği olduğu sürece kimse bu vatanı bölemeyecektir." diye konuştu.

- 3 terörist etkisiz hale getirilmişti

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

