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Siirt’te terör örgütünün kış üslenmesine darbe

22.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Siirt’te terör örgütünün kış üslenmesine darbe

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezine bağlı Bağlıca köyü bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülmüş vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-179 operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezine bağlı Bağlıca köyü bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülmüş vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-179 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe Bağlıca köyü bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığınca 20 Aralık 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-179 operasyonu icra edilmiştir. Söz konusu bölgede 21 Aralık 2020 tarihinde jandarma komando, jandarma iç güvenlik timi ve güvenlik korucularımızla yapılan arama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülmüş vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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