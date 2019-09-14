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Siirt'te 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

SİİRT’te bir araya gelen yüzlerce kişi düzenledikleri yürüyüşle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit oldu, PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Siirt'te 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü 

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te bir araya gelen yüzlerce kişi düzenledikleri yürüyüşle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit oldu, PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde önceki gün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki için Siirt'te yüzlerce kişinin katılımıyla 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşunca düzenlenen yürüyüşe Siirt Valisi Ali Fuat Atik de eşlik etti. Gürsel caddesinde bir araya gelen kabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak 15 Temmuz Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşün ardından açıklama yapan Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldız, "35 yıl önce ilçemizde Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit edilmesi ile başlayan terör örgütü PKK'nın saldırıları maalesef o günden bu yana ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef almaya ve can yakmaya devam ediyor. Diyarbakır'da sivilleri hedef alan terör örgütü son olarak 7 vatandaşımızın şehit edilmesine 10 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olmuştur. Terör örgütü PKK, bu topraklarda hiçbir zaman o kirli emellerine kavuşamayacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü Siirt'te 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü Siirt'te 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü Siirt'te 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

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