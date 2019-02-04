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Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Siirt’in Baykan ilçesi kırsalı ve Bitlis il sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 9 sığınak ve barınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi kırsalı ve Bitlis il sınırları içerisinde jandarma sorumluluk alanında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu’ icra edildiği belirtildi.

Siirt’in Baykan ilçesi kırsalı ve Bitlis il sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 9 sığınak ve barınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi kırsalı ve Bitlis il sınırları içerisinde jandarma sorumluluk alanında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu’ icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında 9 adet sığınak, barınak ve mevzi noktaları, tespit edilen noktalarda bir adet EYP düzeneği, 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre EYP yapımında kullanılan, 10 adet büyük tüp, bir adet küçük tüp, 3 adet telsiz şarj cihazı, bir adet 100’lük Biksi PKM mayon kutusu, bir adet hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 adet 6 voltluk akü, 88 adet 1,5 voltluk pil, 16 adet kalem pil, 2 adet hava filtresi, bir adet sırt çantası, 12 takım terörist kıyafeti, bir adet puşi, 5 adet parka, 3 adet şemsiye, bir adet panço, bir adet soba, 9 adet battaniye, 8 adet Mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, bir adet sunta malzemeden yapılmış oturak bank, bir adet orta boy sağlık çantası, bir top branda, 10 metre naylon, 1 adet 50 litrelik kazan ile çok sayıda örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam ve gıda malzemeleri ele gerildi” denildi.

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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