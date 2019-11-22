Siirt’te teröristlerin kullandığı barınaklarda tuzaklanmış bomba ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 5 barınakta yapılan aramada tuzaklanmış bomba ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/112 operasyonun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında, 5 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde 5 adet taarruz tipi el bombası, 7 adet savunma tipi el bombası biri arazide operasyona katılan arama yapan personele zayiat verdirmek maksadıyla tuzaklanmış halde bulunmuştur. 200 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, bir adet bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir buçuk tonluk su deposu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan yaklaşık bir kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen toz malzeme ve barut, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 7 çift mekap, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir” denildi.



PARTNER Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele