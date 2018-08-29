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Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınak ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ortaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçesi Dodan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Çevrimtepe köyü Oymaklar mezrası sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı bir sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 6 tüp, 10 litre mazot, 30 metre kablo ve pense ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon sığınak Siirt

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