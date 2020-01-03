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  4. Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti

Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

SİİRT'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta 3 savunma tipi el bombası, termal silah dürbünü ve zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildi.

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA) - SİİRT'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta 3 savunma tipi el bombası, termal silah dürbünü ve zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik Eruh ilçesine bağlı Akmeşe Köyü, Kuyucak Mahallesi bölgesinde 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 3 sığınak bulundu. Yapılan aramalarda ise 3 savunma tipi el bombası, el bombası çantası, üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği ve termal silah dürbünü ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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