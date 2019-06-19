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Siirt'te tıbbi ve aromatik bitki üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Tıbbı Bitki ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırması Projesi kapsamında Siirt Üniversitesinde deneme amaçlı üretim gerçekleştirildi - Rektör Prof. Dr. Murat Erman: - "Hedefimiz çiftçilerimize yeni gelir kapısı sağlamaktır"

SİİRT (AA) - Siirt'te yürütülen proje kapsamında tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapıldı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Kezer Yerleşkesi'nde Tıbbı Bitki ve Aromatik Bitkilerin Siirt'te Yaygınlaştırması Projesi kapsamında lavanta, kekik, dağ çayı, ada çayı, biberiye ve çövenden ekili tarlada incelemede bulundu.

Hedeflerinin üreticilere yeni gelir kapısı sağlamak olduğunu işaret eden Erman, şöyle konuştu:

"Hangi bitkilerin tarımını yaparak gelirini yükseltebileceğini göstermeye çalıştık. Bu aromatik bitkilerin ekimi aynı zamanda bölgenin iklim şartları göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda ilimizde buna yönelik çiftçilerimizin üretimi sağlanacak. Ziraat Fakültesi bünyesinde çiftçiye yeni alternatif tarım ürünleri tanıtarak gelirinin artmasına olanak sağlıyoruz."

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Doğan Arslan da deneme bahçesindeki 7 dekar alanda lavanta, kekik, ada çayı, dağ çayı, biberiye ve çöven ekildiğini söyledi.

Siirt ve çevre illerdeki üreticilere aromatik bitkileri tanıtarak, bu pazardan hak ettikleri payı almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Arslan, hem üretici hem de teknik elemanlara tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin tarlada uygulamalı eğitim verdiklerini aktardı.

Dünyada tıbbi ve aromatik bitki pazarının 110 milyar dolar olduğuna işaret eden Arslan, "Türkiye'nin bu pastadaki payı 300 milyon dolar civarında. Ülkemiz 2023 vizyonu hedeflerinden biri de tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen dış gelirin 5 milyar dolara çıkarılmasıdır." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan katıldı.

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