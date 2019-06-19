Siirt'te tıbbi ve aromatik bitki üretimi

"Hangi bitkilerin tarımını yaparak gelirini yükseltebileceğini göstermeye çalıştık. Bu aromatik bitkilerin ekimi aynı zamanda bölgenin iklim şartları göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda ilimizde buna yönelik çiftçilerimizin üretimi sağlanacak. Ziraat Fakültesi bünyesinde çiftçiye yeni alternatif tarım ürünleri tanıtarak gelirinin artmasına olanak sağlıyoruz."

Hedeflerinin üreticilere yeni gelir kapısı sağlamak olduğunu işaret eden Erman, şöyle konuştu:

Siirt ve çevre illerdeki üreticilere aromatik bitkileri tanıtarak, bu pazardan hak ettikleri payı almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Arslan, hem üretici hem de teknik elemanlara tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin tarlada uygulamalı eğitim verdiklerini aktardı.

Dünyada tıbbi ve aromatik bitki pazarının 110 milyar dolar olduğuna işaret eden Arslan, "Türkiye'nin bu pastadaki payı 300 milyon dolar civarında. Ülkemiz 2023 vizyonu hedeflerinden biri de tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen dış gelirin 5 milyar dolara çıkarılmasıdır." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan katıldı.

