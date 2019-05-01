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Siirt'te toplu zehirlenme vakalarına müdahale tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

UMKE tarafından toplu zehirlenme vakalarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından toplu zehirlenme vakalarına müdahale tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği özel bir hastanede çalışan 10 personelin zehirlendiği ihbarı üzerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Ekipler, zehirlenenleri hastaneye kaldırdı.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Oğuzhan Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Planları (HAP) uygulama yönetmeliği kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplu zehirlenme vakası tatbikatı yaptıklarını belirten Cengiz, "Olası bir afet veya acil müdahaleye karşı ne yapabileceğimizi görmek adına bu tatbikatımızı yaptık. Senaryomuz gereği, hastaların hastaneye geleceği haberi üzerine dış toplu yaralanma kodu anonsu ile triyaj alanlarını oluşturduk. Hastalara müdahale ve yapılan protokollerin aktifleştirilmesi senaryosunu işledik. Toplu zehirlenme, toplu hasta girişi tatbikatını başarılı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Cengiz, tatbikatların belirli aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Siirt Umke

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