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Siirt’te toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Siirt’te toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin başaralı çalışmalarıyla patlayıcı imha edildi.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt’in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği duyumunun alınması üzerine bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındığı ve söz konusu patlayıcının PAMİT personeli tarafından yerinde imha edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, olay ile ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

Siirt’te toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı bulundu

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