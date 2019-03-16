Siirt'te trafik kazaları: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri polis 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Fevzi Özcan'ın kullandığı 34 JN 3023 plakalı otomobil, Siirt Kurtalan kara yolunun 10. kilometresinde, Doğan Sevgin yönetimindeki 01 CYV 32 plakalı otomobil ise merkez Kooperatif Mahallesi'nde devrildi.
Kazalarda, yaralanan polis Özcan, diğer otomobilde bulunan sürücü Sevgin, Veysel Kaya ve Ferit Şanlı, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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