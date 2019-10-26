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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Kaya yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı cip, Batman-Kurtalan kara yolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Hakkı Gönen hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile eşi Nur Gönen Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtalan Siirt trafik kazası

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