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Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Olay, eski Eruh kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı, başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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