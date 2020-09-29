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Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi’nde meydana geldi.

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi’nde meydana geldi. 56 AS 955 plakalı Fiat Tofaş marka araç, yan yoldan gelen ve plakası öğrenilemeyen Opel Vectra marka araç ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada araçta bulunan vatandaşlara yardım etmek isteyen mahallelilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

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