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Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

28.02.2021 19:56 | Son Güncelleme:
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Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Başur mevkiinde meydana geldi.

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Başur mevkiinde meydana geldi. Habib Ece yönetimindeki 34 BZU 486 plakalı otomobil, Ferhat Tatlı’nın kullandığı 07 AOM 77 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Habib Ece’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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