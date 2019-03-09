Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ayhem (31) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şirvan ilçesi Taşlı köyü yolunda virajı alamayarak devrildi.
Kazada yaralanan Ali, Yusuf (5) ve Yunus Ayhem (2), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Yusuf Ayhem Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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