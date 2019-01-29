Siirt'te trafik kazası: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ekrem Sarsılmaz yönetimindeki 13 AK 377 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan yolu Başur Çayı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile Bircan, Gülcan, Muhammed Seni ve Hifanur Sarsılmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülcan Sarsılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

