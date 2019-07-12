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Siirt’te trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 21:26 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana geldi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 72 EN 550 ile 56 AC 686 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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