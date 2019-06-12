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Siirt’te traktör devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Pervari ilçesi Karasungur köyünde meydana geldi.

Siirt’te traktör devrildi: 4 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pervari ilçesi Karasungur köyünde meydana geldi. Enver Saltan’ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörde sürücü ile birlikte bulunan Müşerref, Muhammed Ali ve Abdullah Saltan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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