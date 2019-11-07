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Siirt’te traktör devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:53 | Son Güncelleme

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde meydana geldi.

Siirt’te traktör devrildi: 5 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Mehmet Şirin Güzel yönetimindeki 21 FT 477 plakalı traktör, Veysel Karani beldesinden Kozluk istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörde bulunan Medine Dağlı, Songül Güzel, Miraç Güzel, Zerişah Güzel ve sürücü Mehmet Şirin Güzel yaralandı. Yaralılar yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Baykan ve Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te traktör devrildi: 5 yaralı

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