Siirt'te traktör römorku devrildi: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Nisrin Evin (45) yönetimindeki 70 E 8441 plakalı traktör, merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi yolunda römork milinin kırılması sonucu devrildi.
Römorkta bulunan tarım işçisi Kumri Şen (60), Zeynep Yıldız (57), Abdullah Yılmaz (18), Hediye Erdoğan (50) ve Ferhat Çelik (23) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şen ve Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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