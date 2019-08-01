HABER

Siirt’te uyuşturucu madde sağlama suçundan aranan 1 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan aranan bir kişi, Siirt’in Eruh ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol emniyeti ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde yapılan uygulama esnasında aranan bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan aranan bir kişi, Siirt’in Eruh ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol emniyeti ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde yapılan uygulama esnasında aranan bir şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan aranan İ.Y. Siirt Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yakalanmış olup sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Eşini, kapıyı geç açtı diye boğazından bıçaklamışEşini, kapıyı geç açtı diye boğazından bıçaklamış
Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölüNevşehir’de trafik kazası: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.