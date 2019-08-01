Siirt’te uyuşturucu madde sağlama suçundan aranan 1 şahıs yakalandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan aranan bir kişi, Siirt’in Eruh ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol emniyeti ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde yapılan uygulama esnasında aranan bir şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan aranan İ.Y. Siirt Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yakalanmış olup sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

