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Siirt’te uyuşturucu operasyonu

29.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Siirt’te uyuşturucu operasyonu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sırasında araç ile Batman’dan Siirt’in Kurtalan ilçesine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisinin alındığı, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sırasında araç ile Batman’dan Siirt’in Kurtalan ilçesine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisinin alındığı, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanabilmesine yönelik olarak yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu İ.A. ve M.S.G. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, Kurtalan ilçesi Yunuslar mezrasında yakalanmış olup, şüpheliler ile birlikte 2 kilo 600 gram toz esrar ve şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucu, gözaltına alınan İ.A. isimli şüpheli tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, M.S.G. isimli şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştır" denildi.

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