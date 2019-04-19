Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Batman'dan getirilen uyuşturucunun Siirt'in Kurtalan ilçesinde satılacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Batman-Kurtalan kara yolunun Yunuslar köyü girişinde durdurmak istedi.

Şüpheliler ise uyuşturucuyu araçtan atarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibi sonucu 3 şüpheli yakalanırken, araçta ve şüphelilerin attığı paketlerde 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "Terör örgütü propagandası yapmak", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

