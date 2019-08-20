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Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT'te, uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi.

Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT'te, uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralanırken, saldırgan ölü ele geçirildi.
Olay, dün gece yarısı kent merkezinde yaşandı. Algül Mahallesi'ndeki Molla Halil Medresesi önünde uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalle sakinleri kavgayı polise ihbar etti. Hemen verilen adrese gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada kavga eden gruptan polise ateş açıldı. Polisler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Polisi yaralayan tabancayı ateşleyen saldırgan ise ölü ele geçirildi.
Yaralı polis memuru kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için arama başlattı.

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Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldüSiirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldüSiirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü

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