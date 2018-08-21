Siirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştı

SİİRT, (DHA)- SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler ile özel harekât polislerini ziyaret ederek bayramlaştı.
Vali Ali Fuat Etik; Ak Parti Milletvekilli Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na bayram ziyaretinde bulundu. Vali ve protokol üyeleri, askerlerle bayram namazı kılıp onlarla tek tek bayramlaşırken, Vali Ali Fuat Atik yaptığı konuşmada, ülkenin güvenliği, devletin bölünmez bütünlüğü ve milletin birliğini koruma noktasında güvenlik birimlerinin gece-gündüz demeden fedakârca kutlu bir görev yaptıklarını söyledi. Vali Atik, "Devletimiz ülkeyi terör belasından kurtarmak için azim ve kararlılıkla aralıksız mücadele veriyor. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz canla başla görev alıyor. Önemli başarılar elde eden tüm güvenlik kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Kurban Bayramlarını kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından kurban kesim töreni yapılırken, Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Tabur Komutanlığı'nda askerlerle birlikte kahvaltı yaptı. Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek bayramlaştı.
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