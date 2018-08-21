HABER

Siirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler ile özel harekât polislerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Siirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştı

SİİRT, (DHA)- SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler ile özel harekât polislerini ziyaret ederek bayramlaştı.
Vali Ali Fuat Etik; Ak Parti Milletvekilli Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na bayram ziyaretinde bulundu. Vali ve protokol üyeleri, askerlerle bayram namazı kılıp onlarla tek tek bayramlaşırken, Vali Ali Fuat Atik yaptığı konuşmada, ülkenin güvenliği, devletin bölünmez bütünlüğü ve milletin birliğini koruma noktasında güvenlik birimlerinin gece-gündüz demeden fedakârca kutlu bir görev yaptıklarını söyledi. Vali Atik, "Devletimiz ülkeyi terör belasından kurtarmak için azim ve kararlılıkla aralıksız mücadele veriyor. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz canla başla görev alıyor. Önemli başarılar elde eden tüm güvenlik kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Kurban Bayramlarını kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından kurban kesim töreni yapılırken, Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Tabur Komutanlığı'nda askerlerle birlikte kahvaltı yaptı. Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek bayramlaştı.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştıSiirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştıSiirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştıSiirt'te Vali Atik, asker ve polislerle bayramlaştı

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
7 yaşındaki çocuk elinde bıçakla babasına yardım etti7 yaşındaki çocuk elinde bıçakla babasına yardım etti
Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimiSultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.