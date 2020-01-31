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Siirt’te vatandaşlar Kudüs için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu barış planına bir tepki de Siirt’ten geldi.Siirt Birlik Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Halid Bin Velid Camisi önünde toplanan grup, ABD ve İsrail’i protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu barış planına bir tepki de Siirt’ten geldi.
Siirt Birlik Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Halid Bin Velid Camisi önünde toplanan grup, ABD ve İsrail’i protesto etti. Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen İl Başkanı Yunus Emre Diriarın, ABD Başkanı Donald Trump’ın, terörist İsrail’in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen ’Yüzyılın anlaşması’ adını verdiği planının makyajlı bir savaş çağrısı olduğunu söyledi. Diriarın, "Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklamayla bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail’in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. ’Yüzyılın planı’ denilen içerik Filistin’in küçültülmesi, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin’e el koymaya, İsrail’e yol vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır" dedi.
Toplanan grup basın açıklaması ve okunan duanın ardından dağıldı.

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