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Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt-Tillo çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül (21) yönetimindeki 50 BK 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

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