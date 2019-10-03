Siirt’te virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt’te virajı alamayan tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Baykan-Bitlis kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAC 664 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tuğla yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt ve Bitlis’ten AFAD ekipleri, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri 2 buçuk saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kurtarılan sürücü ile birlikte diğer yaralı Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



