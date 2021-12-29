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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

29.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirvan'ın Özpınar köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Gökhan Şeker, gazetecilere, yem bulmakta zorluk çeken hayvanlara yönelik kış ayları boyunca çalışma yapılacağını söyledi.

Tespit edilen noktalara 2 ton yem bırakılacağını belirten Şeker, "Her yıl kış aylarında bölgede yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yapılıyor. Besin ve yem artığı olmak üzere yaban hayvanlarının yoğun kış şartları içerisinde aç ve susuz kalmamaları için fotokapan takipleri sonucu, yaşadıkları alanda yemleme faaliyetlerimize devam edilecek. Bugün de buğday, saman ve besin artığıyla hayvanlarımızı yerinde destekledik." diye konuştu.

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